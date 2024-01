Deutschland wird sich der Vorsitzenden des Verteidigungs-Ausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, zufolge voraussichtlich an einer neuen EU-Marinemission zum Schutz des Seeverkehrs im Roten Meer beteiligen. Noch im Januar wollten die EU-Außenminister ein Mandat für einen solchen Einsatz erteilen, der Bundestag solle dann folgen, sagte die FDP-Politikerin am Sonntag in Düsseldorf beim Neujahresempfang der NRW-FDP.