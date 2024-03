Seeverteidigungsmission Aspides Deutsche Marine auf den Weltmeeren: Schon jetzt am Limit

Schon plötzliche Aufträge wie der Kampf gegen die Huthi-Raketen stellen eine enorme Herausforderung dar. Längst fragt man sich in der deutschen Admiralität, wie das alles eigentlich noch gleichzeitig gehen soll. „Für die deutsche Marine ist der Einsatz der Hessen im Roten Meer eine logistische Herkulesaufgabe“, erklärt Johannes Peters, Leiter der Abteilung für Maritime Strategie und Sicherheit am Institut für Sicherheitspolitik der Uni Kiel. So sinnvoll die Mission sei, sie treffe auf eine „hocheinsatzbelastete Marine, die schon jetzt am Limit operiert“. Ein Zustand, der „dauerhaft nur schwer durchzuhalten sein wird“, so Peters.