Die Zahl der Existenzgründer sank gegenüber dem Jahr zuvor unerwartet stark um 115.000 auf das Rekordtief 557.000, wie die staatliche Förderbank KfW am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. „Die sehr gute Konjunktur lud eigentlich zum Gründen ein“, sagte KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner. Angesichts des Booms am Arbeitsmarkt sank aber vor allem das Interesse an Existenzgründungen im Nebenerwerb. Dort gab es einen Rückgang um 101.000 auf 323.000 Gründer.