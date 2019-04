Senat der Wirtschaft zur Europawahl Europa fit machen für die Zukunft

20. Partnerschaft mit Afrika

Afrika hat für Europa eine schicksalshafte Bedeutung. Große Chancen und große Risiken liegen eng beieinander. Afrika ist ein junger Kontinent. Nach der UN-Prognose werden dort 2030, also in 12 Jahren 1,6 Mrd. Menschen sein, im Jahr 2050 2,5 Mrd. Das ist mehr als eine Verdoppelung in 33 Jahren. In 2016 veröffentlichte der „Senat der Wirtschaft“ zusammen mit dem Club of Rome eine Studie, in der er vorschlug, einen Marshall-Plan mit Afrika zu erarbeiten und umzusetzen. Entwicklungsminister Gerd Müller hat diese Idee von Anfang an begleitet. Das Programm des Marshall Plan gilt es umzusetzen, auch mit Hilfe der neuen „Allianz für Entwicklung und Klima“ des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit. Beide Instrumente sollten im Rahmen der deutschen EU-Präsidentschaft in der zweiten Hälfte 2020 auf die europäische Ebene erweitert werden.