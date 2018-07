Senkung der Rentenbeiträge: Arbeitsminister Heil will Geringverdiener ab 2019 entlasten

Davon würden etwa fünf Millionen Beschäftigte mit niedrigem Einkommen profitieren. Angesichts der Kosten in Milliardenhöhe sagte der Arbeitsminister: „Das ist nicht nur sozial gerecht, sondern auch gut angelegtes Geld. Denn es kann ja nicht sein, dass Menschen ihr Leben lang arbeiten, Beiträge zahlen – und am Ende nur so wenig bekommen, wie die, die nie gearbeitet haben“.