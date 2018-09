Sergej Lawrow Russland hält Beziehung zu Deutschland für nicht angespannt

MoskauDer russische Außenminister Sergej Lawrow sieht trotz Meinungsverschiedenheiten Chancen für eine Verständigung mit Deutschland. „Ich würde die Beziehungen zwischen unseren Ländern nicht gespannt nennen“, sagte er in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur vor einem Besuch in Berlin. „Ja, es gibt unterschiedliche Positionen, und sie machen einiges in unserem bilateralen Verhältnis komplizierter.“