Seuche in Europa: Die Angst vor der Afrikanischen Schweinepest wächst

Die Branche mit etwa 120.000 Beschäftigten in knapp 24.000 Betrieben mit Schweinehaltung ist in großer Sorge vor einem Einschleppen der Tierseuche. Für die deutsche Schweinehaltung, so der Bauernverband, sei der Export in Drittländer sehr wichtig, da diese vor allem die Teile vom Schwein nachfragen, die der deutsche Verbraucher nicht mehr verzehrt wie Pfötchen, Ohren und Schweinespeck. 2016 wurden mehr als 800.000 Tonnen Schweinefleisch- und Nebenprodukte in Drittländer exportiert, heißt es beim Bauernverband.