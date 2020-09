Seuche: Schweinepest breitet sich aus

Die Schweinepest breitet sich in Brandenburg über das ursprüngliche Seuchengebiet hinaus aus. Erstmals sei ein infiziertes Wildschwein im Kreis Märkisch-Oderland unmittelbar an der Grenze zu Polen entdeckt worden, teilte das Verbraucherschutzministerium in Potsdam am Mittwoch mit. Der Fundort liegt 60 Kilometer von den Kerngebieten der Schweinepest in den Kreisen Oder-Spree und Spree-Neiße entfernt.