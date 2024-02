Sexualisierte Gewalt Evangelische Kirche: „Wir übernehmen die Verantwortung”

06. Februar 2024 | Quelle: dpa

Kirsten Fehrs, Vorsitzende des Rates der EKD, spricht bei einer Pressekonferenz zur Vorstellung einer Studie zum Missbrauch in der evangelischen Kirche. Bild: Bild: dpa

Die evangelische Kirche, alle 20 Landeskirchen sowie die Diakonie sehen sich mit Blick auf eine Studie zur sexualisierten Gewalt in die Pflicht genommen. „Sexualisierte Gewalt gehört zur Realität unserer Kirche und unserer Diakonie”, heißt es in einer bekannt gewordenen Stellungnahme der Landeskirchen, des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie des Bundesvorstands der Diakonie Deutschland. „Wir übernehmen die Verantwortung”, kündigen die Beteiligten an. Die Ergebnisse der Forum-Studie legten ein jahrzehntelanges Versagen auf allen Ebenen und in allen Landeskirchen offen. Betroffene seien nicht gehört, Taten nicht aufgearbeitet, Täter geschützt und Verantwortung nicht übernommen worden.