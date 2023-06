Sicherheit Erster Bevölkerungsschutz-Tag des Bundes steht bevor

21. Juni 2023 | Quelle: dpa

In Potsdam sollen am Samstag die Sirenen ertönen. Bild: Bild: dpa

Was ist bei einem längeren Stromausfall zu tun? Welche Hilfsorganisationen arbeiten im Katastrophenfall zusammen? Beim bundesweit ersten Tag des Bevölkerungsschutzes an diesem Samstag (24. Juni) in Potsdam soll unter anderem gezeigt werden, wie sich Notfälle bewältigen lassen und sich die Bürger auch selber helfen können. Am Nachmittag sollen stadtweit für eine Probewarnung die Sirenen ertönen.