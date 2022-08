Sicherheit: Gut 200 Milliarden Schaden durch Cyber-Angriffe – Verstärkt aus Russland und China

Immer mehr Cyber-Attacken auf deutsche Unternehmen kommen dem Digitalverband Bitkom zufolge aus Russland und China. „Die Angreifer werden immer professioneller und sind häufiger im organisierten Verbrechen zu finden, wobei die Abgrenzung zwischen kriminellen Banden und staatlich gesteuerten Gruppen zunehmend schwerfällt“, sagte Bitkom-Präsident Achim Berg am Mittwoch in Berlin. In einer Umfrage unter mehr als 1000 Firmen aus allen Branchen sind organisierte Gruppen mittlerweile auf Rang eins zu finden. „Gerade Attacken aus Russland und China sind zuletzt sprunghaft angestiegen.“