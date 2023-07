Sicherheit Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang warnt vor zunehmender Spionagefahr

Kleine und mittelständische Unternehmen könnten sich anders als Großkonzerne oft keine kostspieligen Sicherheitsabteilungen leisten. Auch die Wissenschaft müsse sich besser wappnen: „Was heute in Forschungsprojekten an deutschen Hochschulen entwickelt wird, das kann morgen schon auf einer Vielzahl von Schreibtischen in China liegen“, warnte Haldenwang im Interview mit der WirtschaftsWoche. Denn: „Jeder chinesische Staatsbürger und jedes chinesische Unternehmen ist grundsätzlich dazu verpflichtet, mit den chinesischen Behörden zu kooperieren.“