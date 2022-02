Sicherheitskonferenz Männer beim Business-Lunch: Foto aus München sorgt für Aufsehen

Ein Foto der Chefs von Wirtschaftsunternehmen bei einem Mittagessen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag hat im Netz für Aufsehen gesorgt. Zu sehen ist ein großer gedeckter U-förmiger Tisch, an dem rund 30 Männer mittleren Alters bei einem Business-Lunch zusammensitzen – unter ihnen keine einzige Frau. Der Chefredakteur von „The Pioneer“, Michael Bröcker, hatte das Foto geschossen und am Samstag auf Twitter verbreitet.