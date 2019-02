Sicherheitskreise Merkel will Anti-Spionageabkommen mit China

Die Bundesregierung will ein offenes Verbot von Huawei in Deutschland vermeiden, da sie als Konsequenz Repressalien für Unternehmen in China fürchtet.



Die US-Regierung sieht das deutsche Vorgehen sehr kritisch. Die deutsche Botschaft in Washington dementiert jedoch, dass Botschafterin Emily Haber wegen des geplanten Abkommens vergangene Woche ins Weiße Haus zitiert worden sei.