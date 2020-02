Sicherheitspolitik Sicherheitskonferenz: Heusgen als Ischinger-Nachfolger im Gespräch

Der Rheinländer wird im März 65, steht also kurz vor dem Ende seiner aktiven diplomatischen Laufbahn. Er war zwölf Jahre außenpolitischer Berater Merkels und gilt als einer der erfahrensten und am besten vernetzten deutschen Diplomaten. Es ist geplant, dass er bis Sommer 2021 auf seinem letzten Posten als Botschafter bei den UN in New York bleibt.