Sicherheitspolitik Thüringens Innenminister will Rechtsextremismus stärker bekämpfen

Maier ist seit knapp zweieinhalb Jahren Innenminister in Thüringen und setzte in dieser Zeit einen Schwerpunkt auf das Eindämmen rechtsextremer Aktivitäten. So wurden in den vergangenen Jahren mehrere geplante rechtsextreme Großkonzerte in dem Bundesland verhindert oder durch Auflagen und Kontrollen erschwert unter anderem mit Hilfe einer „Taskforce Versammlungslagen“ im Innenministerium.