Sieben Milliarden für die Wirtschaft Das steht im Wachstumschancengesetz

Die Bundesregierung will die lahmende Konjunktur anschieben. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte dazu zu Beginn der zweitägigen Kabinettsklausur in Meseberg neue Beschlüsse an. „Wir werden über die Möglichkeiten diskutieren, wie wir einen großen Schub in die Sache bekommen“, sagte der SPD-Politiker. Eine davon: das Wachstumschancengesetz. Nach Startschwierigkeiten will das Kabinett in Meseberg am Mittwoch das steuerliche Entlastungspaket von Finanzminister Christian Lindner (FDP) verabschieden, das laut einem der WirtschaftsWoche vorliegenden Entwurf nun ein Volumen von rund sieben Milliarden Euro haben soll. Auch die Grünen forderten mehr Anstrengungen zur Ankurbelung der Konjunktur – unter anderem mit der Einführung eines Industriestrompreises, der allerdings in der Ampel umstritten ist.