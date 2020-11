Sieben-Punkte-Programm CSU-Landesgruppe mit Strategiepapier gegen den Terror

Nach mehreren Terroranschlägen in Europa will die CSU-Landesgruppe im Bundestag einem Medienbericht zufolge ein Sieben-Punkte-Programm als Strategiepapier gegen den Terror vorlegen. „Der islamistische Terror ist wieder voll da - in einer neuen brutalen Qualität mitten im Herzen Europas“, sagte Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der „Welt am Sonntag“, der das Papier vorlag.