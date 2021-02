Sieg für Lemonaid: Der Mindestzuckergehalt in Limonaden wird abgeschafft

Anfangs hatte sich die unabhängige Kommission aus Lebensmittelwissenschaftlern, Branchenvertretern, Lebensmittelüberwachern und Verbraucherschützern schwergetan, sich dem Druck von Bundesministerin Julia Klöckner zu beugen. In dem Protokoll heißt es deshalb, dass zwei Drittel von 80 untersuchten Limonaden zwischen sieben und elf Gramm Zucker beinhalteten und dass diejenigen, die weniger nutzen, meist explizit auf dem Etikett darauf hinwiesen: „Nur wenige Anbieter geben keinen Hinweis. Die medial geäußerte Kritik, „die Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches würden einen Mindestzuckergehalt für Limonaden ‚vorschreiben‘ und damit einer ernährungsphysiologisch gewünschten Reduzierung von Zucker in Fertig-Lebensmitteln entgegenstehen, entbehrt somit der Grundlage“, so die Kommission in dem Papier.