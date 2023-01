Silvester-Ausschreitungen Berlin als Chaosstadt? Giffey wehrt sich gegen Söder-Kritik

In der Nacht zum Neujahrstag waren in mehreren deutschen Städten Polizisten und Feuerwehrleute im Einsatz angegriffen worden, unter anderem mit Böllern und Raketen. Besonders heftig waren die Attacken in einigen Vierteln von Berlin. Söder sagte nach den Ausschreitungen: „Berlin entwickelt sich leider zu einer Chaos-Stadt – beginnend bei der Politik, die weder Wahlen organisieren noch die Sicherheit ihrer Bürger garantieren kann.” Auch CDU-Chef Friedrich Merz hatte im „Münchner Merkur” Kritik an der Berliner Landesregierung geäußert.