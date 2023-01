Silvester-Krawalle Neuköllns Bezirksbürgermeister: Auch Migranten Gewaltopfer

05. Januar 2023 | Quelle: dpa

Nach Krawallen in der Silvesternacht hat die Diskussion um Konsequenzen begonnen. Bild: Bild: dpa

Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) hat nach den Silvester-Krawallen davor gewarnt, Menschen mit Migrationshintergrund in dem Berliner Bezirk pauschal zu Tätern zu erklären. In Teilen Neuköllns hätten bis zu 90 Prozent der Menschen eine Migrationsgeschichte, sagte Hikel gestern Abend in den ARD-„Tagesthemen”. „Ein Großteil der Menschen lebt hier friedlich, und ein Großteil ist auch unter den Betroffenen, die Opfer von dieser Gewalt geworden sind”, sagte er.