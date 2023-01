Silvesterkrawalle Steinmeier: Polizisten sind „keine Prügelknaben”

10. Januar 2023 | Quelle: dpa

Zum Neujahrsempfang des Bundespräsidenten sind u.a. 70 ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger aus allen Bundesländern eingeladen. Bild: Bild: dpa

Nach den Silvesterkrawallen in Berlin und anderen Städten spricht sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dafür aus, die Randalierer schnell zur Rechenschaft zu ziehen. „Ich wünsche mir eine rasche, konsequente Strafverfolgung der Täter”, sagte er bei einem Neujahrsempfang im Schloss Bellevue. „Und ich erwarte, dass wir als Gesellschaft respektvoll gegenüber all jenen sind, die für uns alle den Kopf hinhalten, die sich für unsere Demokratie und in unserer Demokratie engagieren.”