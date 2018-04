Simone Lange: Herausforderin von Nahles greift vor SPD-Parteitag an

BerlinVor ihrer am Sonntag geplanten Wahl zur SPD-Parteichefin wird Andrea Nahles von ihrer Herausforderin heftig attackiert. Nahles habe mehrere Chancen gehabt, die Partei nach vorne zu bringen, sagte die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange am Freitag im SWR: „Und es ist ihr nicht gelungen.“ Der Zeitung „Die Welt“ sagte Lange, die SPD müsse „endlich aufräumen mit der Agenda-Politik“, die von Teilen der Sozialdemokraten mit der Hartz-IV-Reform gleichgesetzt wird. Die 41-Jährige ist einzige Gegenkandidatin von Nahles, die als erste Frau Vorsitzende in der 155-jährigen Geschichte der SPD werden soll. Unterstützung erhielt Nahles von Juso-Chef Kevin Kühnert, der als Wortführer der Gegner einer neuen großen Koalition bekanntgeworden war.