Sinkende Infektionszahlen Kanzleramtschef Helge Braun kündigt Ende der Homeoffice-Pflicht an

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) kündigt ein Ende der Bundes-Notbremse und der darin geregelten Homeoffice-Pflicht zum Ende des Monats an: „Die gesetzliche Homeoffice-Pflicht ist Teil des Infektionsschutzgesetzes, besser bekannt als Notbremse, und wird Ende Juni auslaufen“, sagte Braun der WirtschaftsWoche. Er begründet die Entscheidung mit den sinkenden Infektionszahlen in Deutschland: „Die Notbremse wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht verlängert, weil wir momentan eine günstige Situation haben“, so Braun weiter.