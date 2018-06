Sinnlos oder Segen? „Baukindergeld wird zum Kaufkindergeld“

Der Schlüssel, um mit der Fördersumme irgendwie auszukommen, liegt also nun in der zeitlichen Begrenzung der Antragsfrist bis Ende 2020. „So ist der Finanzrahmen zu halten“, sagen die Scholz-Leute. Große Koalition heißt immer auch großer Kompromiss: Im Gegenzug bekommt die SPD etwa 500 Millionen Euro mehr für den sozialen Wohnungsbau - insgesamt sind damit hierfür nun 2,5 Milliarden Euro geplant. So will man vor allem der Verdrängung von Mietern aus ihren angestammten Quartieren in großen Städten wegen der steigenden Mieten vorbeugen.