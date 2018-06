Skandal um fragwürdige Asylanträge: FDP will in Bamf-Untersuchungsausschuss auch Merkels Rolle klären

BerlinDie FDP will mit einem Bundestags-Untersuchungsausschuss den Missständen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) und der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung auf den Grund gehen. „Wir halten eine gründliche Ausleuchtung dieser Vorgänge auch mit ihren politischen Verantwortlichkeiten bis in das Kanzleramt hinein für notwendig“, sagte Partei- und Fraktionschef Christian Lindner am Montag in Berlin.