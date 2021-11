So steht es um die Finanzen des Bundes Ampel-Koalition droht eine „kritische“ Finanzlage

Wie dies geschehen kann, erklärt der Bundesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit gleich mit. Eine neue Bundesregierung müsse eine mutige Aufgabenkritik vornehmen mit dem Ziel sich auf „die drängendsten, dem Bund vom Grundgesetz zugewiesenen Aufgaben“ durch eine zielgenauere Ausrichtung der Sozialtransfers auf die wirklich Bedürftigen und Schwachen, durch ein Ausgabenmoratorium, wonach für jede neue Maßnahme grundsätzlich die Gegenfinanzierung durch das Beenden anderer Maßnahmen sichergestellt ist, durch zusätzliche Steuereinnahmen vor allem mittels einer verstärkten Bekämpfung von Steuerbetrug sowie durch eine kritische Überprüfung steuerlicher Subventionen und Vergünstigungen mit fehlender oder unzureichender wirtschaftlicher Wirkung oder klimaschädlichen Effekten.

All dies müsste die vornehmste Aufgabe jeder neuen Regierung sein. Dass sie auch äußerst schwierig ist, ist unbestritten. Denn an jeder bestehenden Maßnahme hängen handfeste Interessen und Besitzstände. Andererseits sollen neue Besen einem Sprichwort zufolge gut kehren. Und die Abwahl einer alten Regierung hängt in einer Demokratie auch damit zusammen, dass sie nicht mehr so gut kehrt. Indes: Nur mehr Schulden zu machen ist weder neu noch gut.