Social-Media-App Datenschützerin kritisiert „Clubhouse“-App

Alpha Exploration Co. hat seinen Sitz im amerikanischen Salt Lake City. Es sei „nicht ersichtlich“, dass das Unternehmen eine Niederlassung in der Europäischen Union etabliert oder einen Vertreter im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in einem Mitgliedstaat der Union benannt hat, sagte Grethel. Dennoch könne das europäische Datenschutzrecht grundsätzlich anwendbar sein, da der Dienst in der EU angeboten werde. Beschwerden hinsichtlich möglicher Verstöße könnten „an jede Datenschutzaufsichtsbehörde adressiert werden“, erklärte Grethel. „Allerdings stößt der Vollzug aufsichtsbehördlicher Abhilfebefugnisse bei Dienstanbietern mit Sitz in einem Drittland zumeist auf faktische Grenzen“, ergänzte sie.



