Söder contra Laschet Kein Spielraum für große Steuerreform: Unions-Kanzlerkandidat legt nach

Die Debatte findet vor dem Hintergrund der zweitägigen Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag im bayerischen Kloster Seeon statt, die am Mittwoch begann. Dort wird am Donnerstag Laschet auftreten. CDU und CSU haben auch unterschiedliche Positionen bei der sogenannte Mütterrente. Die CSU will Müttern, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, die vollen Rentenpunkte anrechnen, was allerdings Milliardenkosten für den Bundeshaushalt bedeuten würde. Wegen der Ablehnung der CDU findet sich dieser Punkt nicht im gemeinsamen Wahlprogramm.