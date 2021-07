Söder contra Laschet Steuern runter oder nicht – wohin steuert die Union?

Und Laschet? Der CDU-Chef wird am Donnerstag im direkten Dialog mit der CSU in Seeon viel Gelegenheit haben, seine Sicht der Dinge klarzustellen. Schon am Mittwoch erklärt er bei einem Termin in Baden-Württemberg, dass er weder einen Dissens zwischen CDU und CSU noch einen Widerspruch seiner Aussagen zum Wahlprogramm der Union sehe: „Die Aussagen im Wahlprogramm sind da eindeutig. Das gilt.“ Dies werde aber „nicht jetzt unmittelbar nach der Wahl“ geschehen.



Also alles nur ein Missverständnis? Mag sein. Die Debatte zeigt aber auch, dass in der Union weiterhin alles andere als eine blindes Vertrauen und Geschlossenheit herrschen. Genau das braucht die Union aber, will sie am 26. September das Kanzleramt nach dem Ende der Ära von Angela Merkel (CDU) gegen Grüne wie SPD verteidigen.