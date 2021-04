Söder vs. Laschet Bayern gegen NRW – der ultimative Check

Eine Szenarienrechnung aus dem vergangenen Jahr, erstellt von den ifo-Ökonomen Joachim Ragnitz und Robert Lehmann, schätzte die Wertschöpfungsverluste des ersten Lockdowns im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW mit 51,7 Prozent geringer ein als das Minus in Bayern mit 56,3 Prozent. Das Wirtschaftswachstum im Gesamtjahr 2020 schrumpfte nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts in Bayern um 5,5 Prozent, in NRW aber nur um 4,4 Prozent und damit geringer als im Schnitt aller Länder (minus 4,9 Prozent). In absoluten Zahlen war das Bruttoinlandsprodukt in NRW mit rund 697 Milliarden Euro höher als in Bayern (610 Milliarden Euro).



Doch drückt im Westen eine enorme Schuldenlast, angehäuft nicht zuletzt von der rot-grünen Vorgängerregierung unter Hannelore Kraft. Bevor die Pandemie losbrach, hatte es in Düsseldorf unter Schwarz-Gelb zwar erstmals seit Ewigkeiten eine schwarze Null im Haushalt gegeben. Doch bei der Pro-Kopf-Verschuldung erreicht NRW im Ländervergleich mit 12.810 Euro nur Platz 12, während Bayern mit 2401 Euro auf Rang zwei der Solidität liegt. Auch bei der Innovationskraft zieht NRW den Kürzeren. Die Zahl der Patentanmeldungen je 100.000 Einwohner lag 2020 bei 36 – in Bayern bei 99.