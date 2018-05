Söders Kreuz-Erlass: CSU verschärft Ton im Kreuz-Streit mit der katholischen Kirche

„Man sollte das Kreuz daher nicht als Symbol der Ausgrenzung anderer sehen, sondern vielmehr als eine Einladung, an unserem kulturellen Erbe teilzuhaben, egal, ob man sich dem Evangelium Jesu Christi verpflichtet fühlt oder bekenntnislos ist“, so Pantel. Das Kreuz müsse in diesem Kontext als „Symbol deutscher Kultur“ verstanden werden. „Nicht mehr, aber auch nicht weniger.“