„Sogwirkung auf Kriminelle“ Mafia in Deutschland – wer nicht hinsieht, findet auch nichts

Und selbst wenn die Mafiosi der Polizei in die Hände fallen, hören die Probleme nicht auf. „In Italien kann Geld, das im Umfeld der Organisierten Kriminalität gefunden wird, präventiv beschlagnahmt werden, bis die Mitglieder der Clans aufgezeigt haben, dass sie es mit legalen Aktivitäten verdient haben. So etwas gibt es in Deutschland nicht“, so der Journalist. Fast richtig, entgegnet Till Zimmermann, Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf: „Richtig ist insbesondere, dass es in Deutschland, anders als in Italien bei der präventiven Vermögenseinziehung keine echte Beweislastumkehr gibt.“ Die Mafiajäger müssen also die Schuld beweisen, nicht die Mafiosi ihre Unschuld.