Soko „Matrjoschka“ Razzia auf Anwesen von russischem Oligarchen am Tegernsee

Usmanow sieht sich nach Angaben seiner Pressestelle zu Unrecht verfolgt. „Die von deutschen Zollbeamten durchgeführten Durchsuchungen auf Liegenschaften, die Herrn Usmanow nicht gehören, sehen aus wie ein Versuch, zu kriminalisieren, was nicht kriminalisiert werden kann“, hieß es in einer Stellungnahme. Usmanows Anwälte hätten bisherige Ermittlungen gegen ihn erfolgreich vor deutschen Gerichten angefochten. Zudem habe er deutsche und EU-Behörden umfassend über seine Besitzverhältnisse informiert.



Bereits im September des vergangenen Jahres hatten deutsche Strafverfolgungsbehörden ein Anwesen Usmanows in Rottach-Egern am Tegernsee durchsucht. Damals ging es in erster Linie um den Vorwurf der Geldwäsche und der Steuerhinterziehung. Nun wirft die EU Usmanow vor, er habe die die Ukraine destabilisierende Politik der russischen Regierung aktiv unterstützt. Der 70-Jährige mit Firmenbeteiligungen in verschiedenen Branchen sei einer der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin besonders favorisierten führenden Geschäftsleute.