Solidarität: Bundesregierung sagt Grünen Klimafonds rund neun Milliarden Euro zu

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze sprach als Gastgeberin von einem "Zeichen der Solidarität". Bis zur Weltklimakonferenz im Dezember in Dubai würden aber weitere Zusagen folgen. Der Grüne Klimafonds werde in eine klimaangepasste Landwirtschaft, in Küstenschutz, in Wiederbewaldung sowie in die Energiewende in Asien, Afrika, Osteuropa, Lateinamerika und auf den Inseln von Karibik und Pazifik investieren.