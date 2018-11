Solidaritätszuschlag Andreas Jung spricht sich für schnelleren Soli-Abbau aus

Jung zeigte sich zuversichtlich, dass es für diesen Schritt in den nächsten Jahren Spielräume im Bundeshaushalt geben werde. Der Soli ist eine reine Bundessteuer und keineswegs zweckgebunden an den Aufbau Ost, wie der Name vermuten lässt. Auch wird er bei nahezu allen steuerpflichtigen Bürger erhoben, nicht nur im Westen, wie oft fälschlicherweise vermutet wird.