Solidaritätszuschlag Der „Soli“ soll weg – zumindest für die meisten Steuerzahler

Der CDU-Politiker pochte jedoch auf weitere Schritte: „Wir in der Union halten aber weiter an dem Ziel fest, den „Soli“ für alle Steuerzahler abzuschaffen. Das wurde bei der Einführung des Soli versprochen und ist für uns eine Frage der Verlässlichkeit.“ Scholz' Gesetzesentwurf solle jetzt zügig beraten und im Bundestag beschlossen werden. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte: „Ich rechne damit, dass noch in diesem Monat das Kabinett die Entlastung auf den Weg bringt, damit das Geld schnell bei den Bürgern ankommt.“ Langfristig stehe seine Partei für den vollständigen Abbau des Soli.