Solidaritätszuschlag in der Kritik „Das ist auch eine Frage der steuerlichen Hygiene“

Der Union und Ihnen ist die vollständige Soli-Abschaffung in der vorigen Legislaturperiode nicht gelungen. Warum soll die viel kleinere FDP das jetzt schaffen?

Weil die FDP mit Christian Lindner nun den Finanzminister stellt. Es war ein großer Fehler der Union in der vorigen Legislaturperiode, dieses Amt mitsamt seiner Gestaltungsmacht der SPD zu überlassen. Jetzt liegt der Soli im Spielfeld von Finanzminister Lindner. Wenn er es also ehrlich und ernst gemeint hat mit seiner bisherigen Kritik am Rest-Soli, dann muss er zeitnah einen Gesetzentwurf für dessen vollständige Abschaffung ins Kabinett einbringen.