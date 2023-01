Solidaritätszuschlag Lindner pfeift Beamte bei Soli-Verteidigung vor Gericht zurück

Es klingt absurd: Da kämpft Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) seit Jahr und Tag gegen den Solidaritätszuschlag – und sein Ministerium verteidigt die Ergänzungsabgabe vor Gericht. Tatsächlich kündigte das Ministerium beim Bundesfinanzhof an, mit einer hochkarätigen Delegation an einem Verfahren auf der Seite des beklagten Finanzamtes Aschaffenburg teilzunehmen, und zwar pro Soli! Doch nach einem Bericht in der WirtschaftsWoche zieht Lindner jetzt persönlich die Notbremse und pfeift seine Beamten mit Staatssekretär Werner Gatzer an der Spitze zurück, wie die FAZ zuerst berichtet.