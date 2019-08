Solidaritätszuschlag : Paul Ziemiak und Michael Theurer dringen auf vollständigen Soliabbau

Der Soli-Abbau sei längst überfällig. „Ich rechne damit, dass noch in diesem Monat das Kabinett die Entlastung auf den Weg bringt, damit das Geld schnell bei den Bürgern ankommt“, sagte Ziemiak und betonte: „Langfristig steht die CDU weiterhin für den vollständigen Abbau des Soli.“

Die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder hätten immer wieder versprochen, den Soli für alle Mittelständler, Handwerker, Selbstständigen und Leistungsträger abzuschaffen. „Sie haben bisher einfach nicht geliefert.“ CSU und CDU müssten dies endlich nachholen und die SPD müsse ihre unsägliche Blockade gegen Entlastungen des Mittelstands beenden. „Erst danach kann die GroKo auf neue Glaubwürdigkeit bei Verbrauchern und Unternehmen für ihre Klima-Entlastungsversprechen hoffen.“

Auch der FDP-Fraktionsvize Michael Theurer fordert wie Ziemiak einen vollständigen Abbau des Solidaritätszuschlags. „Bundesfinanzminister Scholz muss seine Salamitaktik beenden und den Soli komplett abschaffen“, erklärte Theurer am Samstag. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPS) hatte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Koalitionskreisen am Freitag den Gesetzentwurf für einen weitgehenden Abbau des Solidaritätszuschlags in die Ressortabstimmung gegeben. Darin heißt es, „im ersten Schritt“ würden rund 90 Prozent der Zahler von Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer vollständig entlastet.