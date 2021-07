Sommer Strand, Sonne – und Corona: Worauf sich Gäste einstellen müssen

Ansonsten hängen die Pandemie-bedingten Einschränkungen natürlich auch vom persönlichen Verhalten ab, heißt es etwa von den Tourismusverbänden in Mecklenburg-Vorpommern. Wer fast nur an (weniger belebten) Stränden spazieren gehen oder die Region mit dem Fahrrad erkunden will, wird Corona für einige Stunden gut vergessen können. Das Kultur- und Erlebnisangebot ist vielerorts allerdings noch nicht wieder so groß wie in Vor-Corona-Jahren. Der Zugang zu manchen Veranstaltungen bleibe noch reglementiert, sagte beispielsweise der Geschäftsführer des Landestourismusverbands Mecklenburg-Vorpommern, Tobias Woitendorf. Größere Veranstaltungen wie etwa die Störtebeker-Festspiele in Ralswiek wurden abgesagt. Auch in den anderen Urlaubsregionen an Nord- und Ostsee läuft das Kultur- und Sportveranstaltungsprogramm noch nicht wieder auf vollen Touren. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr ist aber einiges mehr möglich.