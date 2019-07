Sommerinterview: Söder sorgt sich bei CO2-Steuer um steigende Spritpreise

NürnbergCSU-Chef Markus Söder steht einer Erhöhung der Spritpreise durch eine CO2-Steuer äußerst skeptisch gegenüber. „Wir müssen unbedingt was für unsere Pendler tun. Also wenn wir am Ende über CO2-Preise reden, muss es zumindest eine Änderung der Pendlerpauschale geben, damit alle mitgenommen werden können“, sagte Söder am Sonntag im ZDF-Sommerinterview.