Sommerpressekonferenz Olaf Scholz weckt große Erwartungen – vielleicht zu große

An genau der Stelle, an der Scholz am Donnerstag saß, im blauen Saal der Bundespressekonferenz, hat Merkel im Laufe ihrer Amtsjahre so manchen ikonischen Satz formuliert. „Wir schaffen das“ war sicher der berühmteste. Nun also ist Scholz dran: Sommerpressekonferenz, das erste Mal als Regierungschef. Schafft er das?