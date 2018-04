Sonderparteitag: Nahles-Herausforderin Lange ruft SPD zum linken Kurswechsel auf

SPD-Vizechef Thorsten Schäfer-Gümbel rief seine Partei zur Geschlossenheit auf: „Ich will, dass es in Zukunft kein Ihr oder Wir in unserer Partei mehr gibt, denn nur gemeinsam sind wir stark“, sagte der hessische SPD-Chef. Die Parteiführung habe nach schwierigen Wochen ein „Klima herstellen können, in dem das Mannschaftsspiel wieder deutlich nach vorne gerückt“ sei. Die SPD stehe in Bayern und Hessen im Oktober vor schweren Landtagswahlen. In Hessen will Schäfer-Gümbel die schwarz-grüne Koalition ablösen.