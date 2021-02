Sonderstab gegen Corona Dieser Mann soll die Impf-Industrie antreiben

Es sei deshalb nicht nur ein ausreichend großer Vorrat notwendig, sondern auch der Aufbau einer flexiblen Produktion möglichst innerhalb Deutschlands. Selbst wenn die Mutationen mit den bisherigen Vakzinen bekämpft werden können müsse Deutschland zusammen mit der EU auf mittlere Sicht so viel Vakzine herstellen können, damit der Rest der Welt auch geimpft werden kann. Dabei spielen auch geopolitische Überlegungen eine Rolle: Mit Sorge und Verdruss sehen Europa und die USA, dass Russland und China Impfmittel in die ärmeren Länder liefern und so Abhängigkeiten in Gang bringen. Tatsache ist, dass in den Entwicklungsländern bislang so gut wie niemand geimpft worden, gleichwohl das Virus dort ebenso wütet wie in den Industriestaaten.