Sondervermögen: Bundestag genehmigt Milliarden-Projekte für die Bundeswehr

Dabei geht es um den Umbau des Fliegerhorsts in Büchel in Rheinland-Pfalz und die Frage, ob die F-35-Jets zum Flugbetrieb in Deutschland zugelassen werden. Haushaltspolitiker von SPD, Grünen und FDP stellten nach einem Gespräch mit Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) vorige Woche aber die Zustimmung in Aussicht.