Sondierungsgespräche: Jamaika oder Rot-Rot-Grün in Bremen? Grüne treffen Vorentscheidung

Bei der Landtagswahl am 26. Mai ist die CDU erstmals in mehr als 70 Jahren stärkste Kraft geworden. Traditionell wählt Bremen links, doch die SPD verlor Stimmen und fiel auf Platz zwei. Sollte die Grünen-Spitze um Fraktionschefin Maike Schaefer der Union den Zuschlag geben, würde deren Bewerber Carsten Meyer-Heder erster CDU-Bürgermeister in Bremen werden. Bei Rot-Rot-Grün käme die Linke erstmals in einem westdeutschen Flächenland in die Regierung.