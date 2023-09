Sonntagsfrage: Umfrage: Ampel auf tiefsten Wert seit Bundestagswahl

Die Ampel-Koalition liegt einer Umfrage zufolge zum Ende der parlamentarischen Sommerpause auf dem tiefsten Wert seit der Bundestagswahl. Die SPD komme wie in der Vorwoche auf 18 Prozent und auch die FDP mit sieben Prozent habe sich nicht verändert, zitiert die Zeitung „Bild am Sonntag“ in einem Vorabbericht aus einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts INSA.