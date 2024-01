Auf die Frage, welche Partei die Befragten wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, antworteten 13 Prozent mit SPD (-1). Damit erreichte die Kanzlerpartei im ZDF-„Politbarometer” den niedrigsten Wert in dieser Legislaturperiode. Die Union kommt auf 31 Prozent (-1), die Grünen bleiben wie im Vormonat bei 14 Prozent. 4 Prozent entschieden sich für die FDP (-1). Unverändert kam die AfD in der Umfrage auf 22 Prozent, die Linke auf 4 Prozent.