Sonntagsfrage: Umfragetrend hält an: SPD und Union in weiterer Erhebung gleichauf

Am Wochenende hatte die Union ihren Wahlkampfauftakt in Berlin begannen. Neben Laschet sprachen dort auch die scheidenden Kanzlerin Angela Merkel und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Der Auftritt sollte die lahmende Kampagne des Kanzlerkandidaten in Schwung bringen.